İsrail Heyeti Katar'a Gidiyor

Politika

İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes anlaşması görüşmeleri için yarın Katar'a gidecek.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik görüşmeler başlıyor. İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail heyetinin görüşmeler için yarın akşam saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurdu.

Hamas 3 Şubat'ta ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere hazır olduklarını açıklamıştı.

Ateşkes anlaşması 3 aşamalı

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımlar artmasını içeriyor. İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin ateşkesin 16. gününde (3 Şubat'ta) başlaması gerekiyordu. İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini içeriyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor. - TEL AVİV