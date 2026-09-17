İtalya Donanması, Kızıldeniz'deki ticari gemiler için harekete geçiriliyor - Son Dakika
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İtalya Donanması, Kızıldeniz'deki ticari gemiler için harekete geçiriliyor

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yemen'deki İran destekli Husilerin son saldırılarının ardından İtalyan ticari gemilerinin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndan güvenli geçişi için İtalya Donanması'nın harekete geçirileceğini açıkladı. Crosetto, bürokratik gecikmelere izin verilemeyeceğini belirterek deniz misyonu hazırlığı talimatı verdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yemen'deki İran destekli Husilerin bölgedeki son faaliyetlerinin ardından İtalyan ticari gemilerinin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanması amacıyla İtalya Donanması'nın harekete geçirileceğini açıkladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yemen'deki İran destekli Husilerin son saldırılarının ardından Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı çevresinde artan güvenlik risklerine ilişkin açıklama yaptı. Crosetto, İtalya'nın bölgeden geçen ticari gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir deniz misyonu oluşturulmasına yönelik hazırlık yaptığını açıkladı.

İtalya Genelkurmay Başkanı Luciano Portolano ile İtalyan gemilerinin bölgeden güvenli geçişini garanti altına almak için "gereken her şeyin yapılması" konusunda mutabık kaldıklarını belirten Crosetto, İtalyan Donanması'nın bu doğrultuda harekete geçirilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Crosetto, denizcilik faaliyetlerine yönelik artan risklere müdahalede yaşanabilecek gecikmelerin ülke ekonomisi ve tüketiciler açısından doğrudan sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekti.

"Bürokratik gecikmelere izin veremeyiz"

İtalyan bakan, "İtalya Donanması'nı, İtalyan gemilerinin geçiş güvenliğinin garanti altına alınması için gerekli olan her şeyi hazırlamak üzere harekete geçirmeye karar verdim. Ekonomimiz ve halkımızın hayatlarını doğrudan etkileyen, halihazırda karmaşık olan bir durumu daha da kötüleştirecek bürokratik gecikmelere izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, alınması planlanan önlemler veya bölgeye gönderilebilecek askeri unsurlar hakkında ayrıntı vermedi. Crosetto, önemli uluslararası ticaret güzergahlarındaki aksaklıkların taşımacılık maliyetlerini artırabileceğini ve sevkiyatlarda gecikmelere yol açabileceğini belirterek, bunun aileler ve işletmeler açısından daha yüksek fiyatlar anlamına gelebileceğini ifade etti. Savunma Bakanı, "Her ekonomik kriz, en çok en hassas kesimleri vurur, sosyal uyum ve ülkenin istikrarını riske atar" dedi.

Crosetto, deniz altındaki internet kabloları ve enerji bağlantıları gibi kritik altyapıların da korunması gerektiğini vurgulayarak, "İtalya gibi büyük bir denizcilik ülkesi için denizleri hem su üstünde hem de altında izlemek ve korumak, güvenliğimizi, refahımızı ve geleceğimizi korumak anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: İHA
DenizcilikGüvenlikPolitikaİtalyaYemenİranSon Dakika

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