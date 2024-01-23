 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak. Açıklama, İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu tarafından yapıldı. İYİ Parti, bugüne kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarını açıkladı.

İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacak
23.01.2024 - 14:11,
Abone Ol

İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacağını duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 14.30'da Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklamak üzere partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak.

İYİ Parti, 31 Mart Mahalli İdariler Seçimine ilişkin bugüne kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meral Akşener, Kürşad Zorlu, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacak - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:21:08. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement