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İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım'ı İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıkladı. Yıldırım, Ankara'nın hak ettiği konumda olmadığını ve şehrin durağanlığının sona ermesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
24.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:36
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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı, Cengiz Topel Yıldırım oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı. Akşener, adaylarının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu söyleyerek, "Kendisine İYİ Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığını, inşallah da belediye başkanlığını teklif ettiğimde hiç sektirmeden 'Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, şereftir' dedi ve kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Ankara'yı inşallah İYİ Parti'nin kazandığı ve iyi belediyeciliğin uygulandığı ve sonra da 2028'de İYİ Parti'nin iktidar olmasında ve cumhurbaşkanı adayı 'şudur' dediğimizde onun seçildiği bir vasatın, bir sistemin ve bir iddianın oluşmasında yol başçısı olacağınıza duyduğum güvenle, inançla sizi buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Akşener, daha sonra Yıldırım'a İYİ Parti rozeti taktı. Yıldırım, ardından adaylığına ilişkin konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığına layık görülmesinin kendisine tarifsiz bir onur olduğunu belirten Yıldırım, böyle bir kentin yönetimine talip olmanın her şeyden önce yüksek bir sorumluluk bilinci ve vizyon gerektirdiğini söyledi.

Modern dünyanın imkan ve şartlarına bakıldığında Ankara'nın ve Ankaralının sinesine düşenin kocaman bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ankara, hak ettiği yerde değildir. Ankara, adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Tam bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir. Örnek kentleşmesiyle, yüksek teknolojiye dayanan sanayisiyle, turizm çeşitliliğiyle, gelişmiş metro hatlarıyla, birbirine entegre ulaşım ağıyla, istihdam olanaklarıyla anılması gereken Ankara; ne yazık ki durağanlığın kenti olmuştur. Ankara'ya memat gelmemiş; fakat hayat Ankara'dan gitmiştir" diye konuştu.

Son 30 yılda Ankara'nın ziyanda olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yaklaşık 25 sene uçuk projelerle enerjisini, kaynaklarını tüketen Ankara, son 5 yılda ayağa kalkacağına, tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür. Ankara, her fanteziyi proje zanneden bir zihniyetle, her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasında sıkışmıştır. Bu iki çarpık zihniyet Ankara'yı malulen emekli bir başkente çevirmiştir. Birincisi hoyratlığın temsilcisidir ve Ankara'yı tarumar etmiştir. İkincisi ise hımbıllığın tezahürüdür ve iş yapmaktan kaçıp Ankara'yı imar edememiştir" dedi.

Kaynak: DHA
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