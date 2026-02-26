İYİ Parti'den Emeklilere İkramiye Teklifi - Son Dakika
İYİ Parti'den Emeklilere İkramiye Teklifi

26.02.2026 19:07
Çömez, emeklilere ikramiye için yasa teklifi verdiklerini açıkladı, gıda enflasyonuna dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Biz, emeklilere verilecek ikramiyeyle ilgili yasa teklifi verdik. En başta da Genel Başkanımızın imzası var. Diyoruz ki asgari ücret ikiye bölünsün ve her iki bayrama taksim edilerek verilsin." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en yüksek et fiyatının Türkiye'de olduğunu söyledi.

"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne değinen Çömez, "Sözüm ona 150 bin koyun dağıtacaklarmış. Köy başına 8 koyun. Yahu aradan geçmiş çeyrek asır, şu ülkenin geldiği noktaya bakın. Koskoca iktidar partisinin millete verdiği ümide bakın." ifadelerini kullandı."

Bütün dünyada gıda enflasyonu düşerken Türkiye'nin gıda enflasyonunun arttığını kaydeden Çömez, bunun nedeninin gübre, mazot, zirai ilaç, tohum, enerji ve işgücü maliyetlerinin artması olduğunu anlattı. Çömez, Türkiye'de son 4 ayda 574 bin kişinin işini kaybettiğini, iktidarın ise bunun üzerine düşünmek yerine "polemik ve spekülasyon ürettiğini" ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Türkiye'de emeklilerin açlık ve sefalet sınırının altında yaşadığını söyledi. Emeklinin bayram ikramiyesinin ilk uygulanmaya başlandığından bu yana ciddi şekilde eridiğini dile getiren Çömez, "Biz, emeklilere verilecek ikramiyeyle ilgili yasa teklifi verdik. En başta da Genel Başkanımızın imzası var. Diyoruz ki asgari ücret ikiye bölünsün ve her iki bayrama taksim edilerek verilsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den Emeklilere İkramiye Teklifi - Son Dakika

SON DAKİKA: İYİ Parti'den Emeklilere İkramiye Teklifi - Son Dakika
