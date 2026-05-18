İYİ Parti'den memur ve dar gelirliye yüzde 10 zam çağrısı

18.05.2026 16:00
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, nisan ayından itibaren dar gelirli ve memurlara yüzde 10 zam yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, madenlerin su kaynaklarını tehdit ettiğini ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Nisan ayından geçerli olmak üzere yüzde 10'luk bir zammın dar gelirliye, memura yapılması gerekiyor." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kavuncu, Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda hayatını kaybeden vatandaşlar ile Çorlu'da şehit olan polis memurları için başsağlığı dilerken, 82 yıl önce Kırım Tatar sürgününde yaşamını yitirenleri de andı.

Kavuncu, bazı tarım arazilerinin ve orman alanlarının madenciliğe açılmasının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Maden işletmelerinde kullanılan aşırı su ve kimyasal kullanımı, geri dönülemez sonuçlara yol açıyor. Su kaynakları kritik bir milli güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, konuşmasının devamında hükümeti, enflasyon, ekonomi ve gıda fiyatları üzerinden eleştirdi.

Partisinin, memur maaşlarına zam yapılmasına yönelik çağrısını paylaşan Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayından geçerli olmak üzere yüzde 10'luk bir zammın dar gelirliye, memura yapılması gerekiyor. Ciddi şekilde alım gücü eriyen, açlık sınırının altında kalan dar gelirlinin yaşayabilecek hali kalmadı. Bir varsayım üzerine zam yapıyorsunuz, bu varsayımlar hiçbir zaman tutmuyor. Ona göre yapmış olduğunuz zamlar belli bir süre sonra kuşa dönüyor, dar gelirlinin alım gücünü perişan ediyor. Bunu görün ve nisandan geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 10 zam yapın."

Kavuncu, partisinin milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle yaklaşık 3 aydır ülke genelinde vatandaşları ziyaret ettiklerini ve saha çalışmalarını genel seçime kadar sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

