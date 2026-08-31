İYİ Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi - Son Dakika
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İYİ Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi

İYİ Parti\'den \'Terörsüz Türkiye\' Eleştirisi
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Buğra Kavuncu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin risklerle dolu olduğunu ve Cumhuriyet değerlerinin hırpalandığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bu süreçte yapılanlar Türkiye'yi güçlendirmek yerine çok büyük risklerin içerisine koyacak adımlardır. Zira yol yanlıştır, yöntem yanlıştır, senaryonun aktörleri tamamen yanlıştır. 'Cumhuriyet, ortak aidiyet ve vatandaşlık' kavramları bu süreçte hırpalanmaktadır" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, "Bir süreç başlatıldı. Bu başlatılan sürecin nihai hedefi ve amacı aslında millet nezdinde net değil. Gerçekten de anlatmakta, izah etmekte zorlandıkları, kafaların karışık olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim açımımızdan durum ise nettir, bu süreç bu şekilde devam ederse sonuçta net olacaktır. Tüm tehlikeleri ve riskleri süslü kelimelerle gizlemeye veya örtbas etmeye çalışsalar dahi yurdun her köşesinde ve toplumun her kesiminde maalesef huzursuzluk her geçen gün artmaktadır. Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlı kalamayan Türkiye'nin bu zorlu coğrafya da ayakta kalabilmesi de imkansızdır. Giderek öngörülemez bir hale gelen bir dünyada biz pergelin ucunu buradan kaldıramayız. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet, Türk milletinin en büyük tarihsel kazanımlarından biridir. Bu süreçte yapılanlar Türkiye'yi güçlendirmek yerine çok büyük risklerin içerisine koyacak adımlardır. Zira yol yanlıştır, yöntem yanlıştır, senaryonun aktörleri tamamen yanlıştır. 'Cumhuriyet, ortak aidiyet ve vatandaşlık' kavramları bu süreçte hırpalanmaktadır. Kavramlarla oynanmaktadır; vatandaşların eşitliği yerine 'eşit vatandaşlık, eşit yurttaşlık' gibi yeni kavramlar çıkarılmaktadır. 'Yurttaşların eşitliği' demek zaten her yönden eşitliği ifade eden yeterli bir anlatımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi - Son Dakika

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