İYİ Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan: İlçeye yeni bir soluk getireceğiz

Politika

İYİ Parti'nin Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, ilçenin sorunlarını çözmek için birçok alanda projeler geliştirdiklerini, yönetime geldiklerinde kararlılıkla çalışacaklarını ve ilçeye yeni bir soluk getireceklerini söyledi.

İYİ Parti'nin Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan, 31 Mart seçimlerinin yerel nitelikli olduğunu ve vatandaşların parti politikalarından ziyade adayların projelerine ve icraatlarına odaklandığını belirtti. Döşemealtı'nın sorunlarını çözmek için birçok alanda projeler geliştirdiklerini, yönetime geldiklerinde kararlılıkla çalışacaklarını ve ilçeye yeni bir soluk getireceklerini ifade etti.

"Anket sonuçlarından memnunuz"

Anket sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Mimar Emre Afacan, 31 Mart seçimlerinin yerel nitelikli olduğunu ve vatandaşların parti politikalarından ziyade adayların projelerine ve icraatlarına odaklandığını belirtti. Döşemealtı'nın sorunlarını çözmek için birçok alanda projeler geliştirdiklerini, yapılan kamuoyu yoklamalarında bu projelerin vatandaş tarafından da kabul gördüğünü, onların takdiri ve teveccühüyle yönetime geldiklerinde kararlılıkla çalışacaklarını ve ilçeye yeni bir soluk getireceklerini ifade etti.

"Vatandaşımız hamasete değil, icraata oy verecek"

Halkın tercihlerinin hamaset dolu konuşmalardan çok, adayların projeleri ve icraatları üzerinden şekillendiğini vurgulayan Afacan, yerel yönetimlerin hizmet odaklı ve vatandaşın taleplerine duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA