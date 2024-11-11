İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı Haberler.com stüdyosunda Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Özatıcı, "Otorite ile bir sorunum var. Yaşlıların iktidarını yıkacağız" açıklamasında bulundu.

11.11.2024 17:27
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı Haberler.com stüdyosunda Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Özatıcı, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferden İYİ Parti olarak hazzetmediklerini belirtti. Özatıcı: Müesses nizamla bir sorunum var. Siyaset kurumuyla bir sorunum var. Siyaset kurumunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de kendisini muhalif aktör olarak gören kişilerin zaman zaman iktidarın bir gölgesi olarak hareket ettiğini ülke görüyor. Bunu insanlar görüyorlar bunu saklayamayız." dedi.

İYİ Partili Özatıcı açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye'nin en kronik hastalıklarını düşünün. Bana göre nepotizmdir, adam kayırma vardır ya da torpil. Hamili kart yakınımdır zihniyeti vardır. Bunların hiçbiri devletin içinde kendiliğinden zuhur etmiyorlar. Bu hastalıklar siyasi partiler içinde başlayıp devletin içine sirayet ediyor. Çünkü siyasi partiler kanunu siyasi partilere öyle bir yetki veriyor ki uzun vadede o bir oligarşi oluşturuyor o oligarşi sebebiyle artık o partide kabiliyet ve liyakat yerine sadakat ve itaat aranmaya başlıyor. Liyakatsizlik burada başlayıp sonra devlete yansıyor. Yaşlıların iktidarını yıkacağız.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız

Gökay Kalaycıoğlu, Cenk Özatıcı, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emre Öztürk:
    bunak bahçeli ve Suriyeli Iraklı aşkıyla yanan Erdoğan gitsin Türkiye duzelir 5 10 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    HAAASSSSTRRRİTLER 5 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Götürün Paraları 4 0 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Önce ne olduğunuzu görelim çakma ülkücüler 4 0 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    Bol keseden atıyor vekiller akp katılacak ip ortada kalir 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    60 yaş üstü siyaset yasak olmalı birde millet vekili sayısı 300 olmalı varmi bunu yapacak adam oyum ona 0 0 Yanıtla
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