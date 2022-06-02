İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Esnaf, dükkanlarında müşteriyi velinimet olarak görüyor, sanayicinin, çiftçinin, besicinin, köylünün ürettiklerini satıp, istihdam yaratıyorlar." dedi.

Burdur'da bazı ziyaretlerde bulunan Akşener, daha sonra Bucak ilçesine geçti. Atatürk Caddesi'nde toplananlara seslenen Akşener, illerde ev ev gezdiklerini söyledi.

Esnafla da sürekli buluştuğunu anlatan Akşener, "Esnaf dükkanlarında öyle insanlarla karşılaşıyorum ki. Esnaf, dükkanlarında müşteriyi velinimet olarak görüyor, sanayicinin, çiftçinin, besicinin, köylünün ürettiklerini satıp, istihdam yaratıyorlar." diye konuştu.

Konuşmasının ardından dükkanları gezerek esnafla sohbet eden Akşener, bazı esnaf yakınlarıyla telefonla görüntülü görüşme yaptı.

Engelli gençlerle buluşarak fotoğraf çektiren Akşener, Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Belde Belediyesine gitti.

Belediyenin bahçesinde toplananları selamlayarak burada konuşma yapan Akşener, milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanıyla beraber olmanın, onun yaptığı hizmetlerden halkın memnuniyetini görmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade etti.

Belediye Başkanının daha iyi hizmetler yapmasının hem garantisini vermek hem sözünü almak için geldiğini vurgulayan Akşener, "Burada hep beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Allah bu seçimleri tekrar nasip etsin, Belediye Başkanımıza tekrar seçilmeyi nasip etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Mazotun, gübrenin, elektriğin, sulama parasının uçup gittiği bir Türkiye var." diye konuştu.

Seçmenin kıymetli olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımıza diyorum ki seçmen velinimetimizdir. Seçmeni hiç ayırmadan, 'bana yakın davrandı onu öne koyayım' demeden herkese eşit bir şekilde hizmet etmek kaydıyla yolsuzluğa, israfa bulaşmadan hizmet etmek kaydıyla görev yapmayı herkesin huzurunda senden istiyorum. Bugüne kadar yaptığını biliyoruz, bundan sonra da yapacağını biliyoruz."

Akşener, daha sonra Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe'nin makamına geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.