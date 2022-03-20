İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nevruz programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nevruz programında konuştu Açıklaması

20.03.2022 18:47
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nevruz programında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin de ön plana çıkartılmasının bu saygı kavramından geçtiğine inanıyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin de ön plana çıkartılmasının bu saygı kavramından geçtiğine inanıyorum." dedi.

Akşener, Aşık Veysel'in ölüm, Hz. Ali'nin doğum yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

İnsanların bölünmesinin enerjinin, iyiliğin ve güzelliğin boşa gitmesi anlamına geldiğini belirten Akşener, ortaya çıkan enerjiden fayda sağlanamamasının tüm insanların zararına olduğunu söyledi.

Herkesin birbirinin farklılıklarına saygı duyması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Ben hoşgörü sözünü sevmiyorum. Hoşgörü kavramının içerisinde biraz kibir, biraz buyurganlık var. Biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Ben kimim ki buradaki hanımefendileri hoşgörüyle karşılayacağım. Başkası kim ki bizleri hoşgörüyle karşılayacak. Biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin de ön plana çıkartılmasının bu saygı kavramından geçtiğine inanıyorum." diye konuştu.

Nevruzun Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıktığı gün olduğunu belirten Akşener, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." hadisini anımsatan Akşener, hak ve hakikat yolunda Allah'ın Hz. Ali'nin cesaretini kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu.

Aşık Veysel'in "Kuran'a bak İncil'e bak. Dört kitabın dördü de Hak. Hakir görüp, ırk ayırmak, hakikatte yüz karası." dizelerini okuyan Akşener, Aşık Veysel'e Allah'tan rahmet diledi.

Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ne mutlu bize ki aklımızı, gönlümüzü ve ruhumuzu besleyen, hakkı, hakikati ve adaleti öğütleyen büyüklerimiz var. Baharı müjdeleyen bayramımız var. 'Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin' diyerek alnı açık başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlışa sapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek varken hak yiyene yuh olsun."

Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile semah ekibinin yer aldığı programda Akşener, Nevruz geleneği olan örs üzerinde çekiçle demir dövdü.

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Akşener: Birbirimize saygı duymak zorundayız Akşener: Birbirimize saygı duymak zorundayız

Necip Fazıl Kısakürek, Nevruz Bayramı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nevruz programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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