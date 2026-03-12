İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Van'da partisinin düzenlediği iftar programına katıldı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu milletin milli ve manevi kıymet hükümleridir bizi bir arada tutan ve hiç kimse bu birliğe asla ve kata zarar veremeyecektir. Dost düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir." dedi.

Van'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Dervişoğlu, ramazan ayının son haftasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Ziyaretlerine bölgenin en kadim şehirlerinden biri olan Van'dan başladıklarını belirten Dervişoğlu, bölge illerine giderek bu ziyaretleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu ziyaretleri siyasi parti genel başkanı olarak değil memleketin bir evladı olarak gerçekleştirdiğini anlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç kimse arasına mesafe koymamalı diyorum. Aramızda mesafeler var, kilometreler var diye birbirimizden farklı da düşünüyor olabiliriz ama birbirimizden ayrı kaldığımızı aklımıza getirmeyelim istiyorum. Birbirini seven insanlar için, birbirine bağlı olan insanlar için, birbiriyle gönülden gönüle köprüler kurmaya muvaffak olabilmiş insanlar için zaman, mekan, mesafe farkı yoktur. Burada kendimi ev sahibi gibi görüyorum. Burada gönlümden geçeni gönlümden geçtiği gibi telaffuz edebilme imkanına sahip bulunduğumu görüyorum. Türkiye'nin, bu aziz vatanın her yeri böyle. Çocuk yaşlarda başlattığımız siyasi yolculuğumuzun özünde de bu var."

Farklı düşüncelerin sahibi olabildikleri gibi farklı kökenlerden de gelebildiklerini belirten Dervişoğlu, "Bizi bir noktada birleştiren şey aslına bakarsanız bugün vatandaşı olmaktan iftihar ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun değerleridir. Bu milletin milli ve manevi kıymet hükümleridir bizi bir arada tutan ve hiç kimse bu birliğe asla ve kata zarar veremeyecektir. Dost düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir." ifadesini kullandı.

Bu coğrafyanın risklerinin olduğunu, son günlerde havada füzelerin uçtuğunu anımsatan Dervişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İran'da yaşananları, geçmiş dönemlerde Irak'ta yaşananları biliyorsunuz. Yakın takvim içerisinde Suriye'de yaşananlara da hepimiz şahitlik ettik. Türkiye'yi bugün bu bahsetmiş olduğum ülkelerden ayıran en önemli özelliği üniter devlet yapısı, milli kimliği ve vatandaşlık tanımıdır. Üniter devlet yapımız, milli devlet anlayışımız, vatandaşlık tanımımız, büyük Türk milletinin müşterek birlikteliğini, müşterek gücünü inşa edebilmenin en yapıştırıcı gücü olmuştur." diye konuştu."

"Bu memleketin evlatları birleşerek büyür ve güçlenir"

Yıllardır kardeşlik duygusunu pekiştirmek için mücadele ettiğini, Kürt kardeşlerinin hakkını ve hukukunu savunduğunu belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asırlardır kardeşçe yaşadığımız insanlarla bizim aramıza kim girmeye kalkarsa kalksın, bundan netice alamayacağını ifade etmek bakımından dile getiriyorum. Bu memleketin evlatları birleşerek büyür ve güçlenir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren de bu duyguyu güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gereken her şeyi her alanda yaşama geçirmeye de gayret ediyor. Devlet yönetiminin eksiklikleri olabilir. O eksiklikleri gidermek bizim işimizdir. Devleti yönetenlerin hataları olabilir. O hataları ortadan kaldırmak bizim görevimizdir."

Türkiye'nin bölünmesinden muradı olan emperyalist güçlerin birtakım beklentilerinin olabileceğini, o beklentilere karşı set oluşturmanın en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, Orta Doğu'daki birtakım olaylarda bazı etnik gruplardan ve mezhebi unsurlardan savaş aparatı olarak yararlanılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

"Bizim kardeş olarak gördüklerimizin savaş aparatı olarak görülmesine asla müsaade etmeyiz." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:"

"Biz kardeşiz. Et ve tırnak gibi gibiyiz. Etle kemik gibiyiz. Kim ne yaparsa yapsın, yüreklerini, gönüllerini, zihinlerini birleştirmiş Türk milletinin asil, soylu, onurlu vatandaşlarıyız. Bunu burada söylüyorum. Bu söylediklerimi Ankara'da da söylüyorum. Ankara'da söylediklerimle burada söylediklerimin arasında hiç fark yoktur. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey kardeşliğimizdir, milli birliğimiz ve bütünlüğümüzdür."

İYİ Parti Van İl Başkanı Serkan Saygın ve Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Özgökçe'nin de konuşma yaptığı programa, şehit aileleri, gaziler ve partililer katıldı.