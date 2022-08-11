İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim"

11.08.2022 17:54
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı esnaf ziyaretlerinde, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı esnaf ziyaretlerinde, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Yeni Mahalle Nar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla görüştü. Girdiği iş yerinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" diyerek cevap verdi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" - Son Dakika
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