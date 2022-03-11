İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa - Son Dakika
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İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa

11.03.2022 12:44
İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa

İyi Parti Günyüzü İlçe Başkanı Ali Oruç ve beraberindeki 14 kişi partiden istifa etti.

İyi Parti Günyüzü İlçe Başkanı Ali Oruç ve beraberindeki 14 kişi partiden istifa etti.

Yaklaşık bir yıldır yürüttüğü İyi Parti İlçe Başkanlığı görevini bırakan Oruç, yaptığı açıklamada, "Partinin son zamanlarda, halkın, milletin ve ülkemin genel menfaatlerinden uzak politikalar izlemesi, Dünya gündeminde Türk ve İslam alemine kurulan tuzaklardan ilgisiz bir politika izlemesi sebebi ile bir süredir yaptığım İyi Parti İlçe Başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa ettim. 2023 yolunda güçlü ve büyük Türkiye için çalışmaya devam" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa - Son Dakika


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SON DAKİKA: İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa - Son Dakika
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