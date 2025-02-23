İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi'ni terk etti: Siyasi ahlaka uymayan tutumu protesto ettik - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi'ni terk etti: Siyasi ahlaka uymayan tutumu protesto ettik

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde İYİ Parti'den seçilmiş vekillerin AK Parti'ye geçeceği ve rozet takacağı bilgisinin netleşmesi üzerine kongre salonunu terk ettiklerini açıkladı.

23.02.2025 19:16
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, AK Parti 8. Kongresi'ni protesto amaçlı terk ettiklerini belirterek; "Kongre esnasında İYİ Partili vekillerin AK Parti'ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere salondan ayrıldık" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan, İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

"SİYASİ AHLAKA UYMAYAN TUTUMU PROTESTO ETTİK"

Protestosunun ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "İYİ Parti olarak, siyasi etik ve seçmen iradesine saygıyı; siyasetimizin bir ilkesi olarak kabul ediyoruz. Bu maksatla AK Parti'nin daveti üzerine onların 8'inci Olağan Kongresi'ne katılım sağladık" ifadelerini kullandı.

Ofluoğlu açıklamasının devamında ise "Yine nezaket gereği Genel Başkanlarının konuşmasının bitmesini bekledik. Kongre öncesinde İYİ Parti'den vekil seçilen bazılarının AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti'ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımızın Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık" diye konuştu.

"GİDENLERE GÜLE GÜLE, UĞURLAR OLSUN"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı açıklamalarını, "En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay. Biz İYİ Parti'liler olarak güneşin sembolü olan parti rozetimizi; onurumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle ve cumhuriyet gibi dimdik ayakta durmak için omurgamızla taşımaya ve Türk milletinin, devletinin menfaatlerini önceleyerek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihi misyonu omuzlarımızda taşıma devam edeceğiz. Gidenlere güle güle, uğurlar olsun" diyerek bitirdi.

İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi\'ni terk etti: Siyasi ahlaka uymayan tutumu protesto ettik

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Son Dakika Politika İYİ Parti heyeti AK Parti Kongresi'ni terk etti: Siyasi ahlaka uymayan tutumu protesto ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selennur Adıgüzel:
    Oy dolandırıcılıgini CHP'den aldığınız 15 milletvekilliyle siz daha iyi bilirsiniz:) 290 10 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Hiç gitmeyecektiniz aslında, yinede terk edinişinizi takdir ettim, 60 230 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    iyi parti Bitdi Yakında Sizde Akp ye Geçersiniz 222 24 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Cehepeyinen yaptığınız mv alışverişlerinizi unuttuk sanmayın 190 13 Yanıtla
  • utku ergün:
    aynı fikirdeyim, sizde ondan olsa orda zaten olmazdınız 129 5 Yanıtla
  • Adem GS:
    sizin başınız dik..asıl sizi satanlar utansın.. 37 56 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    bence siyasi ahlakınız olsaydı siz oraya gitmezdiniz 37 10 Yanıtla
  • Casper:
    CHP Nerede?? Heee 15 5 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    hakikaten nasıl bir davet bu hem oyla seçilmiş başka partiden sana gelicekler hem o geldikleri partilerini davet edeceksin 11 8 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Şu siyonistler kadar olamadınız, lafa gelince Atatürkçü. 10 4 Yanıtla
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