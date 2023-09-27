İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı

Son Güncelleme: 27.09.2023 18:26

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

Bir kaç gün önce sosyal medya hesabından, "Görevimizin başındayız" paylaşımında bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

YERİNE YÜCEL COŞKUN'UN ATANMASI BEKLENİYOR

Halktv'nin haberine göre Çoşkun'nun yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken, eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı olan Yücel Coşkun'nun atanması bekleniyor.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" DEMİŞTİ

Yıldırım, 25 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı

"HAKLARINIZI HELAL EDİNİZ"

Konuya ilişkin Coşkun Yıldırım tarafından İYİ Parti İstanbul Basın Danışmanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Genel merkezin gönderdiği yazıya istinaden bugün itibari ile İstanbul İl Başkanlığı görevim tüm İl Yönetimi ile birlikte tamamlanmıştır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar beraber yol yürüdüğümüzdava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Haklarınızı helal ediniz."

Görevden alınan Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 8 Ocak 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.

Coşkun Yıldırım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı - Son Dakika
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