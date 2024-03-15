İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, Kemerliler Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kemerliler Derneği'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu. Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki dönem başkanlarından Murat Sesli Kdz. Ereğli'ye hizmet etmeye geldiklerini belirterek "Göreve geldiğimizde bir tek kişinin bile ekmeği ile oynamayacağız" dedi.

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli ve belediye meclis üyesi adayları Kdz. Ereğli Kemerliler Derneği'ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri ile sohbet eden Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli, ekibiyle birlikte ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını ifade eden Sesli "2007-2009 yılları arasında belediye başkanı olduğumda kimseyi işten çıkartmadık. 31 Mart'ta göreve geldiğimizde yine kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Ben ticaretle uğraşıyorum. Benim yanımda 40 tane adam çalışıyor. Kasıtlı olarak kimsenin ekmeği ile oynamam. Bir kişinin ekmeği ile oynamak demek onun ailesinin, çoluğunun çocuğunun rızkı ile oynamak demek. Birisi bir yerde çalışmıyorsa yerini değiştirirsin ama işten çıkartma olmaz. Çalışmayacak insan yoktur, çalıştırmadığınız personel vardır." Dedi.

Kdz. Ereğli Kemerliler Derneği yöneticileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Sesli ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diledi. - ZONGULDAK