İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, Pazarcılar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı İsa Yurtkuran\'ı ziyaret etti

Politika

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ve Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Kdz. Ereğli Pazarcılar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı İsa Yurtkuran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ve Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Kdz. Ereğli Pazarcılar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı İsa Yurtkuran'a ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette konuşan Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, pazaryerinin projesini pazaryeri esnafı ile beraber yapacaklarını belirtti. Sesli konuşmasında; "Öncelikle hayırlı olsun, pazarcılar odası bugüne kadar çok güzel yönetildi, sizleri de seviyor ve tanıyoruz, en güzel şekilde yöneteceğinizi biliyoruz. Fehmi abiyi de tebrik ediyorum. Biliyorsunuz koltuğa oturan kalkmıyor. Hastalığını biliyordu ve kendisinin verimli olmayacağını düşünerek sizlere bırakması çok büyük bir olay. İstese yine devam ederdi. İnşallah beraber çalışma imkanı buluruz. Pazarın sorunlarını en iyi bilen insanlardan biri benim. Pazarda bulundum, meyve sebze de sattım. Pazarda bir çok arkadaşımız, dostlarımda var. Bize soruyorlar pazaryeri ile ilgili bir projeniz var mı, hayır yok. Çünkü, pazaryerinin projesini, pazaryeri esnafı ile, balıkhanenin projesini de orada bulunan esnafla beraber yapmak istiyoruz. Projeler sorunu çözmeyecekse yapmanın bir anlamı yok, buranın sorununu en iyi siz biliyorsunuz. Ereğli güzel bir pazaryerini hak ediyor. Birlikte çok güzel bir proje yapacağız. Türkiye'nin her yerinde çok güzel pazaryerleri var, burada neden olmasın. En iyisini yapacağız, yapmak zorundayız. Yenilik şart, değişim de şart. İşin içerisinde olanlar pazaryeri var mı var, çokta önemsemiyorlar" dedi. - ZONGULDAK