İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, aday belirleme sürecinde il yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yurt, il yönetiminin önerdiği isimlerle hareket etmek istemediğini belirterek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa kararı aldıklarını ifade etti.

15.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Mehmet Yurt, bir kafeteryada yaptığı açıklamada, aday belirleme süreci konusunda il yönetimiyle görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti.

İl yönetiminin önerdiği isimlerle hareket etmek istemediğini aktaran Yurt, "O arkadaşlarla yol yürüyemeyeceğimiz için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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