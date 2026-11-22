İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Erken tanı, erken destek, gerekli tedavi, özel eğitim ve rehabilitasyon gibi meseleler, özel ihtiyaç sahipleri için ayrı başvurular ve sıfırdan başlayan süreçler olarak değil, birbirini tamamlayan tek bir hizmet bütünlüğü içinde sunulmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, partisinin Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Gelecek Forumu"nda konuştu.

"Erişilebilir Bir Türkiye" sloganıyla düzenlenen forumun hazırlanmasındaki emeklerinden dolayı İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkanı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan'a teşekkür eden Dervişoğlu, engelli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğretim görevlilerinin forumda dile getirdikleri görüş ve değerlendirmeleri dinlediklerini belirtti.

Dervişoğlu, engellileri bizzat dinlediklerini, sorunlara yönelik çözümleri de onlarla birlikte aradıklarını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin farklı engellilik durumuyla yaşadığını ifade eden Dervişoğlu, buna rağmen şehirlerde, okullarda, çalışma hayatında ve kamu hizmetlerinin sunumunda bu gerçeğin yeterince hesaba katılmadığını kaydetti.

Dervişoğlu, bir ailenin çocuğunun desteğe ihtiyaç duyduğunu öğrendiğinde nereye başvuracağını ve hangi hizmetten nasıl yararlanacağını bilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Erken tanı, erken destek, gerekli tedavi, özel eğitim ve rehabilitasyon gibi meseleler, özel ihtiyaç sahipleri için ayrı başvurular ve sıfırdan başlayan süreçler olarak değil, birbirini tamamlayan tek bir hizmet bütünlüğü içinde sunulmalıdır. Başına bir felaket gelen aile, o sorunun nasıl çözüleceğini önceden bilmelidir. Sürekli bir durum için aynı bilgileri tekrar tekrar ispat etmek zorunda kalan insanın zamanını ve haysiyetini çalan adımları içime sindiremiyorum. İnsan onuru, insan yaşamı kadar değerlidir."

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş, eğitimin tamamlanması veya bakım verenin değişmesi gibi dönemlerde hizmetlerin devamlılığının sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Dervişoğlu, engellilerin ailelerinin akıllarında her daim hançer gibi duran bir soru bulunduğunu söyledi. Dervişoğlu, "'Ben olmadığımda evladım ne olacak?' Bu soruya güvenilir bir cevabı olan sosyal devlet kurmak zorundayız. Bu kaçınılmaz ve tartışılmaz." diye konuştu.

Forumda konuşulan bütün meselelerin ortak zemininin, ihtiyaç, talep ve hak sahibi vatandaşın kendisi hakkında ve kendisi adına verilen kararlara katılması olduğunu belirten Dervişoğlu, "Görüşünü alıp, karar verilirken unutmak, katılım değildir." dedi.

Dervişoğlu, forumun sonuçlarını katılımcılarla birlikte olgunlaştıracaklarını ve yasama ile denetim çalışmalarına taşıyacaklarını ifade ederek, hangi öneri için hangi adımı attıklarını, ne sonuç aldıklarını ve nerede ilerleme sağlanamadığını katılımcılarla paylaşacaklarını bildirdi.