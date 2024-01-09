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İYİ Parti, Meral Akşener'in istifa iddialarını yalanladı - Son Dakika
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İYİ Parti, Meral Akşener'in istifa iddialarını yalanladı

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, Meral Akşener'in istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu iddiaların partinin itibarını zedelemek amacıyla kullanıldığını belirtti.

İYİ Parti, Meral Akşener\'in istifa iddialarını yalanladı
09.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:37
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İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'nca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde bir ifadesi olmadığı belirtilerek, "Bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" açıklaması yapıldı.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, 'Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.

Kaynak: DHA
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