İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini sınırlayan kanun teklifi sundu - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini sınırlayan kanun teklifi sundu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini 1 yıl ile sınırlamayı öngören kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

02.07.2024 14:56
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini 1 yıl ile sınırlamayı öngören kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, " Kayseri'de yaşanan üzücü olayların, hemen sonrasında Suriye sahasında meydana gelen üzücü gelişmelerin, problemin bütünleşik parçaları" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile yeniden görüşme konusundaki değerlendirmesini olumlu bulduğunu dile getiren Zorlu, İYİ Parti'nin bu konuda siyasi partiler içerisinde lider düzeyinde başvuru yapmış ilk siyasi parti olduğunu hatırlattı. Zorlu, sürdürülebilirliğini kaybetmiş, toplumsal dayanaklarını yitirmiş bu sorunu çözebilmek adına TBMM'de bütün siyasi partilerin bir araya gelebileceğini söyledi.

Bu noktada Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmanın zamanının geldiğini belirten Zorlu, Türkiye'de geçici korumaya hiçbir süre sınırlaması getirilmezken Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönergesinde sürenin bir yıl olduğunu ve bu sürenin 6 aylık periyotlar halinde geçici korumanın sebepleri ortadan kalkmaması durumunda uzatılabileceği hükmünün yer aldığını aktardı.

Zorlu, "Dünyada sığınmacı nüfusunu en yüksek barındıran, bu yükü almış Türkiye bir süre öngörmüyor ama bu yükü bize reva görenler en fazla 3 yıllık süre tahdidi getirerek kendilerini koruma altına alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanlığına, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifi verdiğini açıklayan Zorlu, teklifin şu önerileri içerdiğini dile getirdi:

"Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma statüsünün verilip verilmeyeceğine TBMM karar verir.

Geçici koruma süresi 1 yıldır ve altışar aylık sürelerle en fazla 2 yıl daha uzatılabilir. Süre bitiminden önce ulusal güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle uluslararası normlara uygun olarak geçici koruma statüsü verilenlerin geçici koruma statüsü kaldırılabilir.

Geçici koruma süresinin sona ermesi veya geçici koruma statüsünün kaldırılması halinde yabancıların ülkelerine veya ülkelerinin güvenli yerlerine ya da güvenli üçüncü ülkelere yerleştirilmelerine TBMM karar verir.

Geçici koruma statüsü verilenler Türkiye'ye giriş yaptıkları sınır ilde barındırılırlar."

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara yönelik değerlendirmesi sorulan Zorlu, Türkiye'nin bölgede 3 haklı operasyon gerçekleştirdiğini ama "sorun çözümsüzlüğe doğru evrildiği için sahada kullanılan bazı paydaşların kontrolden çıkmaya başladığını" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, yabancılara geçici koruma süresini sınırlayan kanun teklifi sundu - Son Dakika

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