İYİ Parti, Ankara adayını Cengiz Topel Yıldırım olarak belirledi

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak konusu olurken siyaset kulisleri hareketlendi. Kulislere göre İYİ Parti, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı Ankara için aday gösterdi.

AKŞENER VE YILDIRIM UZLAŞTI

Kulislerden edinilen bilgiye göre, aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda geçtiğimiz hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Genel Başkanı Meral Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağladı.

Cengiz Topel Yıldırım

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAMUOYUNA TANITILACAK

Bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak da görev yapan Yıldırım'ın, 24 Ocak Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara'da geçirmiş bir isim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve bir anlamda Mülkiyeli olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. Gökçek'e karşı yönetimi kazandı.

Cengiz Topel Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu

Daha sonra Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerine katıldığı dönemde yine sahnedeydi. ATO'da daha sonra FETÖ'cü ekip olarak bilinen isimlere karşı da mücadele verdi. Şu anki ATO Başkanı Gürsel Baran'ın seçimleri kazanması için destek verdi.

Ardından yerel seçimleri öncesinde siyasete yöneldi ve CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi yoğun olarak geçmeye başladı. Bir dönem adaylığının kesinleştiği yönünde bilgiler gelmesine karşın aday olmadı, ilçeler için getirilen önerileri de kabul etmedi. Uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanlığını" da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı. Aynı zamanda işadamı olan Yıldırım, her fırsatta genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.