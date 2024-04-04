İYİ Parti\'nin itirazları sonuç vermedi, AK Parti\'nin oyu arttı

Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz eden ve sandıkların yeniden sayılmasını isteyen İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi Adayı Enver Yılmaz'ın itirazları sonuç değiştirmedi. Tüm ilçelerde yapılan sayımlarda İYİ Parti'nin aksine AK Parti'nin oyu arttı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 gündür tüm ilçelerde sandıkları itiraz eden İYİ Parti'nin Adayı Enver Yılmaz'ın talebi üzerine sandıklar yeniden sayıldı. AK Parti ve İP avukatları ve yöneticilerinin huzurunda yapılan sayımlarda İP'in oyu artmazken AK Parti'nin oyunda artış gözlendi.
Tüm ilçelerde yapılan sayımlarda sonucun değişmemesi üzerine açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu halkının sandıkta gösterdiği iradeyi çalabileceğini zanneden, seçim sürecinde asılsız tüm yalanları tarafımızca çürütülen, kendisi ile alakalı sormuş olduğumuz sorulara hala yanıt veremeyen malum şahıs yine kaybetti. 19 ilçemizin tamamında yaptığı itirazlar neticesinde kendi parti avukatlarının da gözetiminde yapılan incelemeler ve sayımlar karara bağlanmıştır. Hiçbir söylemi ve açıklaması dün olduğu gibi bugün de gerçeği yansıtmayan malum şahsın seçimde aldığı yenilgiyi hazmedememesi sebebi ile Ordu'da sandık kurulu kararlarına karşı yaptığı tüm itirazlar, İlçe Seçim Kurulları tarafından tek tek, büyük bir titizlikle, şeffaflıkla ve tarafsızlıkla incelenmiştir.
Yapmış oldukları itirazların soyut, hukuki dayanaktan yoksun, gerçek dışı ve düzmece olduğu 19 ilçemizin 19'unda da ayrı ayrı tespit edilmiştir. Şu aşama itibarıyla gerek sandık kurullarının gerekse de sandık sonuçlarının hukuki sıhhatini ve seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir hukuk dışı işlem yahut eksikliğinin olmadığını siz değerli hemşehrilerimiz ile paylaşmak isteriz. Özellikle sandık kurulları tarafından İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen tutanaklarda herhangi bir hukuk dışı tahribat yahut hukuka aykırı bir işlem bulunmamaktadır. Orduluların demokratik tercihleri ve teveccühleri büyük bir özveri ile hukuk dairesinde korunmuştur. Asılsız ve yersiz iddialarla, düzmece evraklarla ve açıklamalarla Orduluların iradesini bertaraf etmek isteyenler amaçlarına ulaşamamışlardır. Hayırlı olsun Ordu" dedi. - ORDU
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin itirazları sonuç vermedi, AK Parti'nin oyu arttı - Son Dakika
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