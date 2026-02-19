İYİ Parti Seçim İttifakına Dahil Olmuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçim ittifakına ilişkin, "Kim bir siyasi denklemden bahsediyorsa, o denklemin içinde mutlaka İYİ Partinin ismini zikrediyor. Bu da İYİ Partinin artık Türk siyasetinde vazgeçilmez ve tartışılmaz bir siyasi güç olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor." dedi.

Dervişoğlu, parti genel merkezinde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dervişoğlu, Yavaş'ı ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, İYİ Partiye yaptığı ittifak çağrısını sorması üzerine, "Başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok." yanıtını verdi.

Siyasi partiler arası ittifak görüşmelerine bilgileri dışında dahil edildiklerini ama bundan bir rahatsızlık duymadıklarını dile getiren Dervişoğlu, "Spekülasyon diye tanımlanabilecek hususlar üzerinden tartışma yapılmasını doğru bulmuyorum. Kim bir siyasi denklemden bahsediyorsa, o denklemin içinde mutlaka İYİ Partinin ismini zikrediyor. Bu da İYİ Partinin artık Türk siyasetinde vazgeçilmez ve tartışılmaz bir siyasi güç olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor." görüşünü paylaştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin soruya karşılık Dervişoğlu, "Raporla ilgili değerlendirmemiz sürüyor. Böyle kapsamlı konularda sathi verilere dayanarak derin yorumlar yapabilmek mümkün değil. Komisyona katılan siyasi partilerin şerhlerini de inceleyerek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

Dervişoğlu, raporu hem İYİ Parti TBMM Grubu üyelerinin hem de kendisinin incelemeye devam ettiğini aktardı.

Erken seçim iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Eğer erken seçim bu kadar sıklıkla zikrediliyorsa, bilin ki böyle bir ihtiyaç vardır. Seçim yapmanın şartları ve nasıl oluşacağı bellidir. Gerçekten erken bir seçim isteniyorsa, bu seçimin takviminin iktidara bırakılmaması gerekliliği de ortaya çıkıyor. Halk seçim isterse, iktidar kaçamaz. Halk üzerine düşeni yapacaktır."

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise misafirperverliği için Dervişoğlu'na teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın kendisiyle ilgili açıklamaları sorulan Yavaş, "Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Yaklaşık 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes, yüzlerce defa hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığına iletilmiş, müfettişler gelmiş, soruşturulmuş ve büyük bir oranda ya takipsizlik kararı ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Ankara'nın şeffaf bir şekilde, yolsuzluk yapılmadan yönetilebileceği konusunda iddialı olduklarını belirterek, "Ankara'yı yönetirken, bu iş bizim namusumuz. Haram para ne benim ne ailemin ne yakın çevremde kimsenin gırtlağından giremez. Girenin de hesabını kendim sorarım." dedi.