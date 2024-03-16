İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, İşçilerle Buluştu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, İşçilerle Buluştu

İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, İşçilerle Buluştu

İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde işçilerle bir araya geldi. Gür, seçildiği takdirde kentin altyapı ve trafik sorununu çözeceğini müjdeledi.

16.03.2024 13:14  Güncelleme: 13:21
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İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde işçilerle bir araya geldi. Uşak'ın sorunlarını bildiklerini belirten Gür, seçildiği takdirde kentin altyapı ve trafik sorununu çözüme kavuşturacaklarını müjdeledi.

İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, seçim çalışmaları kapsamında Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Seçime 16 gün kaldığını kaydeden Gür, şehrin kronikleşen ulaşım, otopark, trafik, altyapı, kanalizasyon problemini ve şehrin kayıp yıllarını telafi etmek için yola çıktığını söyledi. Temel ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin Uşak'ta yetersiz kaldığını belirten Gür, göreve geldiğinde acil olarak trafik, altyapı, üst yapı problemlerini çözeceğini ifade etti.

Uşak Belediyesi'nin iyi yönetilmediğine dikkat çeken Gür, işçilerden destek istedi.

Şehrin kuzey bölgelerinde insanların evlerine toprak ve çamurlu yollardan gittiğini ifade eden Gür, "Yıl 2024 olmuş benim vatandaşımın evinin önünde yol yok yol. Çocuklarımız okullarına o çamurlu yollardan gidiyorlar. Bu mu Uşak halkının hak ettiği hizmet. Bizim belediyecilik anlayışımız da yolların düzeltilmesi, asfaltlanması bir proje değil bizim zorunluluğumuzdur." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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