İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar Partiden İstifa Etti

İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar, partisinden istifa ettiğini ve belediye meclis üyeliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Bayraktar, partisinin aile şirketi haline getirildiğini ileri sürerek, bu oluşumun içerisinde yer almak istemediğini belirtti. İYİ Parti'nin kadın politikaları başkanı olarak 12. sırada yer almasının hayretle karşılandığını ifade eden Bayraktar, destek veren Uşaklı kadınlara teşekkür etti.

23.02.2024 08:51  Güncelleme: 08:55
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İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar, görevinden ayrılarak partisinden istifa ettiğini ve belediye meclis üyeliği adaylığından çekildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video aracılığıyla açıklamalarda bulunan Bayraktar, partisinin aile şirketi haline getirildiğini ileri sürerek, bu oluşumun içerisinde yer almak istemediğinden dolayı istifa ettiğini belirtti.

Bayraktar, 2020 yılında emekli olduktan sonra İYİ Parti'ye katıldığını, son iki yıldır da İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı olarak görev yaptığını ifade ederek, bu sürede birçok çalışmada yer aldığını söyledi.

Belediye meclis üyesi adaylığı listesinde 12. sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Genel başkanı kadın olan bir parti olarak, diğer siyasi partilerin kadın kolları başkanlarının ön sıralarda yer alması, Kadın Politikaları Başkanı olarak 12. sırada yer almam bize gönül veren Uşaklı kadınlar tarafından hayretle karşılandı. Bu duruma sessiz ve seyirci kalan İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür'ü de şaşkınlıkla karşılıyorum. Bu süreçte bize destek veren binlerce Uşaklı kadınlarımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Takdiri Uşak halkına ve Uşaklı kadınlara bırakıyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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