İYİ Parti Yeni Genel İdare Kurulu Üyeleri Yarın Toplanacak - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Yeni Genel İdare Kurulu Üyeleri Yarın Toplanacak

İYİ Parti Yeni Genel İdare Kurulu Üyeleri Yarın Toplanacak

İYİ Parti'nin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, yarın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Dervişoğlu'nun Başkanlık Divanı'nı oluşturması bekleniyor. Ayrıca İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabilecek.

02.05.2024 12:29
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İYİ Partinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri yarın ilk kez toplanacak.

Partinin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, yarın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Dervişoğlu'nun, Başkanlık Divanı'nı oluşturması bekleniyor.

Bu arada İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, Genel Başkan, Başkanlık Divanı'na GİK dışından 3 isim atayabiliyor.

Kaynak: AA

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