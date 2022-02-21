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İYİ Partili Yokuş: "Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmenler saldırılara maruz kalıyor" - Son Dakika

İYİ Partili Yokuş: "Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmenler saldırılara maruz kalıyor"

21.02.2022 15:54
İYİ Partili Yokuş: "Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmenler saldırılara maruz kalıyor"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmen ve eğitimciler saldırılara maruz kalıyor.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmen ve eğitimciler saldırılara maruz kalıyor. Bazı yerlerdeki saldırılar polisin gözü önünde yapılıyor. Hiçbir tutuklama olmuyor." dedi.

Yokuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tekçi yönetim anlayışının bir ürünü olarak kamuda sendikal ayrımcılığın sürdüğünü iddia etti.

Hükümete yakın sendikaların, bürokrasi ve siyaset ile el ele vererek devlette paralel bir yönetim oluşturduğunu ileri süren Yokuş, muhalif sendikalara üye olanların saldırılara maruz kaldığını savundu. Yokuş, "Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmen ve eğitimciler saldırılara maruz kalıyor. Bazı yerlerdeki saldırılar polisin gözü önünde yapılıyor. Hiçbir tutuklama olmuyor." diye konuştu.

İktidarın bu saldırılara kayıtsız kaldığını öne süren Yokuş, "Bu saldırıların durması lazım. Ülke böyle yönetilemez. İktidarı sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu saldırıların arkasında iktidarı destekleyen bir siyasi parti ve onun yan kuruluşu var. Bunun için mi saldırganlara dokunulmuyor? Gündüz vakti yapılan bu saldırıların failleri neden yakalanmıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Yokuş, kendisinin de eski bir sendika yöneticisi olarak 2017 yılında saldırıya uğradığını ve aradan beş yıl geçmesine rağmen faillerin yakalanmadığını söyledi.

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Fahrettin Yokuş, Milletvekili, İYİ Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Yokuş: 'Hürriyetçi Eğitim Sendikasına üye öğretmenler saldırılara maruz kalıyor' - Son Dakika


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