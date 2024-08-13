İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, meclis toplantısında futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine yönelik önergenin ilgili komisyona gönderildiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu heykeli dikme kararının bulunmadığını belirtti.
İnanç, yaptığı yazılı açıklamada dün gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında MHP'li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in, bozkurt işareti yapan futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesine yönelik önergesinin usul gereği ilgili komisyona gönderildiğini ifade etti.
İzmir'e Demiral'ın heykelinin dikileceği yönünde meclis kararı alınmadığını kaydeden İnanç, "Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İzmir Büyükşehir Belediyesi, Merih Demiral'ın heykelinin dikilmesiyle ilgili karar olmadığını açıkladı - Son Dakika
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