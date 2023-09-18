İzmir'de DEAŞ Mağarasında Bomba Malzemeleri ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

İzmir'de DEAŞ Mağarasında Bomba Malzemeleri ve Silahlar Ele Geçirildi

İzmir\'de DEAŞ Mağarasında Bomba Malzemeleri ve Silahlar Ele Geçirildi
Son Güncelleme: 18.09.2023 10:13

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan bir baskında, terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı bir mağarada bomba malzemeleri ve çeşitli türde silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı bir mağaraya yapılan baskında bomba malzemeleri ve çeşitli türde silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında, PÖH, Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet- PAK ekipleri ile birlikte Bornova ilçesinde tespit edilen bir mağaraya baskın yapıldı. Yapılan aramada, DEAŞ mensubu şahıslar tarafından gömülen silah, mühimmat, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan açıklamada, mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vidalar ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet markası belli olmayan tabanca ve şarjörü, 1 adet markası belli olmayan uzun namlulu silah olduğu belirtildi

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi yakalandı. Devam eden çalışmalarda ele geçirilen 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir'de DEAŞ Mağarasında Bomba Malzemeleri ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de DEAŞ Mağarasında Bomba Malzemeleri ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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