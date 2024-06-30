İzmir'deki Patlama İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA