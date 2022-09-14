İzmir haberleri | Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun (2) - Son Dakika
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İzmir haberleri | Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun (2)

14.09.2022 23:42
İzmir haberleri | Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun (2)

İzmir haberleri... PARTİSİNİN MAMAK İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, GSB'nin Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

PARTİSİNİN MAMAK İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, GSB'nin Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe binasında partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşlik etti.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Mamak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir haberleri | Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri | Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun (2) - Son Dakika
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