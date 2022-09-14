İzmir haberleri | Erdoğan'dan Tunç Soyer'e tepki: İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , GSB'nin Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe binasında partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eşlik etti.

Kaynak: DHA

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