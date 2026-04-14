İzmir'in Son CHP Dönemi
İzmir'in Son CHP Dönemi

14.04.2026 09:48
Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in kötü yönetildiğini ve CHP döneminin son bulacağını açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in iyi yönetilmediğini, bu dönemin İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacağını ifade etti.

İnan yaptığı yazılı açıklamada, kentin hizmetsizlik ve kötü yönetimle karşı karşıya olduğunu savundu.

İzmir halkının iş bilmez, liyakatsiz CHP yönetimine inancının kalmadığını ifade eden İnan, içi boş yalanları milletin önünde yüzlerine vuracaklarını, şehrin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı gerçekleri açık açık konuşma vakti olduğunu belirtti.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirerek, "Cemil Tugay artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı. Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü. Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimin vatandaşla bağının koptuğunu ifade eden İnan, İzmir'in hakkını ve İzmir'in gerçeklerini sonuna kadar savunacağını kaydetti.

İnan İzmir'in sahipsiz olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aklınıza şunu iyi kazıyın. Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır. Bu kavga şahsi değil, tarihi bir kavgadır. Kendi menfaati için İzmir'i karanlığa hapsedenler ile Gazi Mustafa Kemal'in, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaktığı meşaleyle İzmir'i aydınlık yarınlara taşıyanların kavgasıdır. İzmir sahtekarlara, liyakatsizlere ve onları var eden bu bozuk siyasi düzene teslim edilemeyecek kadar büyük bir sevdadır. Bizler, demokrat İzmir'in tüm insanlarıyla omuz omuza verip bu çürümüş zihniyeti yıkacağız. Biz haklıyız, kazanacağız, demokrat İzmir kazanacak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:51:11.
