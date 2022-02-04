Üye Girişi
Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması: "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" - Son Dakika

Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması: "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım"

04.02.2022 09:44
Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması: "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD kuvvetlerince düzenlenen operasyonla öldürülmesini "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" olarak niteledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD kuvvetlerince düzenlenen operasyonla öldürülmesini " Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD kuvvetlerince düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurmasının yankıları sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Kureyşi'nin ölümü ile sonuçlanan operasyonu işaret ederek, "Grubun önceki lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından Ortadoğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" ifadelerini kullandı. "Bunu uluslararası terörle mücadele önlemlerinin sonuçlarından biri olarak değerlendiriyoruz" diyen Matsuno, radikalizm ile mücadelenin bitmediğine dikkat çekerek bu doğrultuda uluslararası toplumla daha fazla iş birliği yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

Biden açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen Kureyşi'nin ABD askeri operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Operasyon talimatını bizzat verdiğini ifade eden Biden, operasyonun sivil ölümleri en aza indirecek şekilde planlandığını belirterek, "Bu teröristin kendini çocukları ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimiz için hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan özel kuvvetler operasyonunu seçtik" ifadelerini kullanmıştı. Biden, Kureyşi'nin teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiğini belirtmişti. - TOKYO

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orta Doğu, Japonya, DEAŞ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması: 'Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
09:28 Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı
09:25 Elazığ'da görünmez kaza: Yürüdüğü kaldırım çöktü, kendini çukurda buldu
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
09:00 Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 09:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması: "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement