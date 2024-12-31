Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni 9 Ocak'ta - Son Dakika
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Politika

Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni 9 Ocak'ta

Jimmy Carter\'ın Cenaze Töreni 9 Ocak\'ta

ABD eski Başkanı Jimmy Carter'ın cenazesi 9 Ocak'ta Washington'da yapılacak. Tören detayları açıklandı.

31.12.2024 13:31
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12 Eylül 1980 darbesinde "Bizim çocuklar başardı" mesajı ile anılan Amerika'nın 39. Başkanı Jimmy Carter'ın resmi cenaze töreni 9 Ocak'ta başkent Washington'da gerçekleştirilecek.

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybetmişti. Bir yıldan daha uzun bir süredir kendi evinde bakım altında olan Nobel Barış Ödüllü Carter'ın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Eski Başkan için resmi töreninin Ulusal Yas ilan edilen 9 Ocak'ta başkent Washington'da gerçekleştirileceği kaydedildi. Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak cenaze töreninde Biden'ın Carter için konuşma yapması da bekleniyor. Carter için Washington D.C ve Atlanta'da yapılacak halka açık törenlerin ardından Carter'ın memleketi Plains'te de ayrıca bir cenaze töreni düzenlenecek.

Cansız bedeni 7 Ocak'a kadar halka açık olacak

Carter'ın cansız bedenini taşıyacak olan konvoy 4 Ocak'ta Plains'ten geçerek Carter'ın çocukluğunun geçtiği evi, Georgia Eyaleti Meclis Binası'nı geçerek Atlanta'daki Carter Merkezi'ne ulaşacak. Jimmy Carter tarafından kurulan yardım kuruluşu Carter Merkezi'ndeki törenin ardından eski başkanın cansız bedeni burada sergilenecek ve sevenleri 7 Ocak sabah saatlerine kadar Carter'ın cenazesini ziyaret edebilecek.

Carter, ABD Kongre Binası Rotunda'sına defnedilecek

Carter'ın cenazesi Atlanta'nın ardından Washington D.C.'ye gönderilecek Washington Ulusal Katedrali'nde saat 10.00'da yapılacak cenaze törenin ardından Carter'ın cenazesi ABD Kongre Binası'na getirilecek. Carter'ın sevenleri Carter'a saygı ve sevgilerini 9 Ocak'a kadar ABD Kongre Binası'nda sunabilecek. Carter, daha sonra ABD Kongre Binası Rotunda'sına defnedilecek.

Trump'ın cenaze törenine katılımı henüz bilinmiyor

Eski devlet başkanları ve eşlerinin genellikle seleflerinin cenaze törenlerine katılım gösterdiği ABD'de Biden ve eşi Jill Biden'ın yanı sıra Eski Başkan Barack Obama ile eşi Michelle Obama, Hillary ve Bill Clinton çiftinin de katılması Bekleniyor. 20 Ocak'ta yapılacak törenle göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trupm'ın törene katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Trump, Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter'ın geçtiğimiz yılki cenaze törenine katılmamıştı.

Carter, "Bizim çocuklar başardı" mesajıyla anılıyor

12 Eylül 1980 darbesinde "Bizim çocuklar başardı" mesajı ile anılan Amerika'nın 39. Başkanı Jimmy Carter, ABD Dışişleri Bakanı Paul Henze'ye neler oluyor" diye sormuş ve Bakan Henze, "Bizim çocuklar darbe yaptı" diyerek yanıt vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni 9 Ocak'ta - Son Dakika

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