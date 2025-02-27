Kadın İstihdamına Destek Artıyor

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İhtiyaç olduğu sürece (kadın çalışanlara) bu desteklerimiz devam edecek"

"Kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladığımız ücret, prim, vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500'e çıkarttık. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini 3 bin liradan 7 bin 500'e yükselttik"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli bakıcıların sigortalı meslek sahibi olarak çalışmasını teşvik ederek, her iki grupta da kadın istihdamının arttırılmasını hedefledik. 12 ay boyunca bir aylık ortalama 7 bin kadının, 300-500 anne, 300-500 bakıcı kayıtlı istihdamının desteklenmesi, çalışan annelere 510 avro destek verilmesi, meslek çalışanlarına 162.5 avro destek verilmesi, tek ebeveyn ya da engelli çocuğu olan kadınlara da 50 avro ek destek bu proje kapsamında sağlanmıştır. İlerleyen yıllarda ihtiyaç olduğu sürece de inşallah bu desteklerimiz devam edecek" dedi.

TBMM Kadına Şiddet ve Ayrımcılık Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan'ı dinledi. Işıkhan, eşit ve dijital dönüşüm sonrasında yeni becerilerin, var olan becerilerin geliştirilmesi noktasında da çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada da yeni beceriler kazandırarak tüm bireyler için istihdam alanlarının çeşitlendirilmesi ve arttırılmasını hedefledik. Politika belgesinde yer alan tedbirler arasında kadın istihdamının arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konulu genelge var. Bu genelgede kadınların sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi amacıyla kadın istihdamının arttırılması ve eşit işe eşit ücret imkanlarının sağlanmasına vurgun yapılmaktadır. Söz konusu 2014 sayılı genelge uyarınca Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Küçük çocuğu olan annelerin iş yaşamından uzaklaşmamalarını öneriyoruz. Eğitimli bakıcıların sigortalı meslek sahibi olarak çalışmasını teşvik ederek, her iki grupta da kadın istihdamının arttırılmasını hedefledik. 12 ay boyunca bir aylık ortalama 7 bin kadının, 300-500 anne, 300-500 bakıcı kayıtlı istihdamının desteklenmesi, çalışan annelere 510 avro destek verilmesi, meslek çalışanlarına 162.5 avro destek verilmesi, tek ebeveyn ya da engelli çocuğu olan kadınlara da 50 avro ek destek bu proje kapsamında sağlanmıştır. İlerleyen yıllarda ihtiyaç olduğu sürece de inşallah bu desteklerimiz devam edecek. Bir diğer projemiz ise kıymetli Komisyon üyeleri kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi. 2021 yılında başlayan projemiz, 2025 yılında devam etmektedir. Bu ekranda da görüyorsunuz. Projenin uygulandığı illerde toplamda 4 bin kadın işverenin yanında çalıştırılan 4 bin kadın işçi için 26 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği sağlıyoruz. Projenin birinci fazının başarıyla uygulanması sonucunda da artık ikinci faza geçtik. Şu ana kadar toplam 2 bin 309 ön başvuru alınmış ve 2 bin 4 kesin kayıt işlemi yapılmış. Kalan kontenjan sayısı ise 96 olmuştur. İş Gücü Uyum Programı, yine kadın istihdamında çok önemli gördüğümüz bir program. Özel politika gerektiren gruplar; kadınlar, genç ve uzun süreli işsizler, engelliler, hanesinde çalışanı olmayan kişiler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere işsizlerimizi iş gücü piyasasına dahil etmeyi hedeflediğimiz çok ama çok önemli bir programımız."

Bakan Işıkhan, 0-66 ay arasında çocuğu olan kadınlara destek verdiklerini aktararak, "0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği veriyoruz bu proje kapsamında. 2024 Şubat-Kasım sonu itibarıyla 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir. Bu KİPAP projemizde şu anki mevcut durumu da Komisyon üyelerimizle paylaşmak isterim. Üretimde kadın istihdamını artırmak için geçen yıl hayata geçirdiğimiz KİPAP'ta desteklerimizi artırıyoruz. Kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladığımız ücret, prim, vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500'e çıkarttık. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini 3 bin liradan 7 bin 500'e yükselttik. 25 yılda uygulanan bu programı tüm ülkemize yaygınlaştırdık" dedi.