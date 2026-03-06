Kadına Yönelik Şiddete Tepki - Son Dakika
Kadına Yönelik Şiddete Tepki

06.03.2026 14:00
DEM Parti Milletvekili Saki, kadın cinayetlerine dikkat çekti ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kadına yönelik şiddeti eleştirerek, "Bu anlamda çok üzgünüz, hem Fatma Nur Çelik'ler için çok üzgünüz, hem bu topraklarda kadın cinayetleri ile sürekli katledilen kadınların her birinin ölümünü engelleyemediğimiz için üzgünüz." dedi.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sokakta olacaklarını ve kadın haklarını savunacaklarını söyledi.

Her kadın cinayetinde kendilerine "mücadelemizi büyütüyoruz ama temas edemediğimiz kadınlar var, onlarla nasıl temas edebiliriz? Nasıl mücadelemizi güçlendirebiliriz?" sorusunu sorduklarını, eksiklikleri üzerine tartıştıklarını dile getiren Saki, "Bu anlamda çok üzgünüz, hem Fatma Nur Çelik'ler için çok üzgünüz, hem bu topraklarda kadın cinayetleri ile sürekli katledilen kadınların her birinin ölümünü engelleyemediğimiz için üzgünüz." ifadesini kullandı.

Kadın cinayetlerinin arttığını ve önlenemediğini iddia eden Saki, iktidarın kadını değersizleştirdiğini, faili koruduğunu ileri sürdü.

Saki, İstanbul Fatih'te dün Semiha D'nin boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta silahla öldürüldüğünü anımsatarak, Semiha D'nin koruma kararı aldırmasına rağmen öldürüldüğünü savundu.

Kadın cinayetlerine karşı direnişlerine devam edeceklerini söyleyen Saki, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi.

