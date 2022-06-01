Aile Bakanı Derya Yanık: "Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş." - Son Dakika
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Aile Bakanı Derya Yanık: "Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş."

01.06.2022 12:44

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş. Bu oran erkeklerde 2004 yüzde 25.7 iken, 2021 yüzde 87.7'ye yükselmiş"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş. Bu oran erkeklerde 2004 yüzde 25.7 iken, 2021 yüzde 87.7'ye yükselmiş" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Yanık, dijital mecraların başta çocuk olmak üzere kadın, aile başlıklarında önem arz ettiğini söyleyerek, "Dijital mecralar bugün geldiğimiz noktada, önemli bir fırsat ama her fırsat başlığının tehdit ve risk tarafı vardır. Dolayısıyla bir vaka olarak dijital mecraların kullanımını hem tehditler tarafından hem fırsatlar tarafından değerlendirerek, biz kendi Bakanlığımız ölçeğinde baktığımızda bu fırsatları hedef kitlemizin hizmetine sunmak, arz etmek ama hedef kitleyi çocuklar, kadınlar, aile değerler olmak üzere tehditlerden korumak, uzaklaştırmak. Fırsatları kullanalım, tehditlerden bakanlığımızın sorumluluk alkanında bulunan grupları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş. Bu oran erkeklerde 2004 yüzde 25.7 iken, 2021 yüzde 87.7'ye yükselmiş. Dijital platformları sadece olumlu ya da sadece olumsuz olduğu üzerinden ele almıyoruz. Biz fırsatları kullanalım, genç kitle bu kadar rağbet ediyor, burayı fırsat olarak kullanalım, tehditleri bertaraf etme konusunda elimizden geleni yapalım."

Çocukların dijital risklerinden korunması amacıyla Bakanlığa bağlı kreş ve bakımevi çalışanlarına bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı başlıklı eğitimler düzenlediklerini ve bu eğitimlerin devam ettiğini belirten Bakan Yanık, "20220'den bugüne 9 bin 224 veli, 8 bin 138 personel olmak üzere 17 bin 362 kişiye eğitim sağlamışız. Aile eğitim programı bünyesinde medya alanındaki eğitim programımız da internet, sosyal medya, cep telefonu, dijital oyun konularında eğitimlerimiz devam ediyor. 2013'ten beri sürdürülen bir program. 2013'ten beri aile eğitim programı çerçevesinde 2.3 milyon kişiye bu eğitimler ulaşmış" şeklinde konuştu.

Yanık şunları kaydetti:

"Sosyal medya çalışma grubumuz tarafından yazılı ve görsel medyadaki takip ve taramalarda 2019'dan bugüne bin 519 içerik müdahale etmişiz. Kurumlar arası işbirliği çocuklar için zararlı olabilecek içeriklere müdahale. Burada çocuğun gelişimin olumsuz etkilemek, kişisel bilgilerin ifşası, istismar edildiği içerikler, ikincil örselenmesine sebep olabilecek içerikle, çocuğun unutulma hakkının ihlali gibi başlıkları takip ediyor ve bu konudaki çalışmaları yürütüyoruz.

Aile Bakanı Derya Yanık: Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.
Aile Bakanı Derya Yanık: Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.
Aile Bakanı Derya Yanık: Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.
Aile Bakanı Derya Yanık: Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.
Aile Bakanı Derya Yanık: Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile Bakanı Derya Yanık: 'Kadınların internet kullanımı 2004 yılında yüzde 12.1 iken, 2021 itibariyle yüzde 77.5'e yükselmiş.' - Son Dakika


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