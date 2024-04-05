Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Hayrettin Güngör, 5 yıl boyunca yapılan yatırımlara teşekkür etti. Yeni başkan Fırat Görgel ise şehrin sorunlarına dikkat çekerek hizmetler yapmayı umut etti.

05.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:52
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren ve oyların yüzde 42, 41'ini alarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, Seçim Kurulundan mazbatasını aldı ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi binasına giderek devir teslim töreninde görevi Hayrettin Güngör'den devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Hayrettin Güngör, "5 yıl önce bu emaneti teslim aldık. Bize bu onuru yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugüne geldik ve bugün de bu bayrağı çok değerli kardeşim Fırat Görgel'e teslim etmiş olacağız. 5 yıl boyunda bütün zorluklara rağmen 9 milyar liralık bir yatırım yaptık, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Fırat Görgel, "Önemli hizmetlere vesile olabileceğimiz bu kadim memleketi ve aziz milleti güzel hizmetler kazandırabileceğimiz bir dönem olacağını umut ediyoruz. Çünkü yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz, hatıralarımızı biriktirdiğimiz, arkadaşlarımızın olduğu, ailelerimizin olduğu şehir ne yazık ki özellikle üçte biri yok olmuş durumda" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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