Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Projeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Projeleri Başarıyla Tamamlandı

Kahramanmaraş\'ta Yerinde Dönüşüm Projeleri Başarıyla Tamamlandı
02.07.2025 10:45  Güncelleme: 10:47
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 30 Haziran'da sona eren Yerinde Dönüşüm Projeleri'nin ruhsatlandırma sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Toptaş, son bir ayda yapılan başvuruların sonuçlandırıldığını belirtti.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 30 Haziran'da sona eren Yerinde Dönüşüm Projeleri'nin ruhsatlandırma sürecine ilişkin sürce başarıyla yönettiklerini belirterek, "30 Haziran, Yerinde Dönüşüm ruhsatlarının son günüydü, herhangi bir uzatma gelmedi. Son bir ayda yapılan bütün başvuruları dün itibariyle sonuçlandırmış bulunuyoruz, bu çok önemli bir başarıdır" dedi.

Onikişubat Belediyesi'nin 2025 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda, gündeme alınan maddeler meclis üyelerinin oylarına sunularak karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmelikleri ele alındı. Her iki müdürlüğün kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikler üzerinde görüşmeler yapıldı. Ardından, Kozcağız Mahallesi 192 ada 32 parselde yer alan taşınmazın, Onikişubat İlçe Müftülüğü'ne tahsisi gündeme geldi ve teklif meclise sunuldu. Akabinde Hayvan haklarına yönelik önemli bir adım olarak, Kahramanmaraş İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (KASHAB)'na üye olunması teklifi görüşüldü. Bu kapsamda birlik ile ortak hizmet projeleri geliştirilmesi ve Başkan Toptaş'a yetki verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, belediyeye ait hisseli ve tam mülkiyetli taşınmazların satışı konusunda Encümene yetki verilmesi teklifi de meclis üyelerinin onayına sunuldu. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de İmar Planı Tadilatları oldu. İmar Komisyonu'na havale edilen toplam 9 farklı plan tadilatı talebi arasında Hacıbayramveli, Hacımustafa, Üngüt, Fatmalı, Kavlaklı, Karamanlı, Önsen, Yeşilyurt ve Tekir mahallelerini kapsayan alanlar yer aldı. Bu alanlarda trafo alanı belirlenmesi, parsel birleşimleri ve yeni kullanım kararları gibi düzenlemeler değerlendirildi.

Meclis üyelerine bilgi veren Başkan Toptaş, "Geride bıraktığımız 14 aylık süreç hakikaten İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz açısından çok zorlu ve yoğun geçti. Malumunuz deprem sonrasında özellikle Yerinde Dönüşüm ruhsatlarıyla alakalı yoğun bir süreç içerisindeydik. Bu anlamda Yapı Kontrol ve Kaçak Yapı ekibimizi tek bir çatı altına taşıdık, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'müz çalışmalarına aynen devam ediyor. İki müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğunu da meclisimizin takdiriyle karara bağlamış olacağız. 30 Haziran, Yerinde Dönüşüm ruhsatlarının son günüydü, herhangi bir uzatma gelmedi. Biz elhamdülillah bu süre zarfında özellikle son bir ayda yapılan bütün başvuruları dün itibariyle sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu çok önemli bir başarıdır. Tabi ki süreç kontrol noktasında devam edecek ama vatandaşlarımızın özellikle ruhsatlandırma ile birlikte hibe ve kredi işlemlerini Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzde yapabileceği şartları da sağlamış olduk. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı ve Kontrol Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarımız gerçekten 14 aydır büyük bir gayret içerisinde, cefakarca çalıştılar özellikle şu son bir ay içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere sabah akşam mesai yaptılar. İnşallah verilen ruhsatların da vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, bir an önce evlerine kavuşmalarını da diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Politika Kahramanmaraş'ta Yerinde Dönüşüm Projeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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