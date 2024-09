Kahta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı\'nın 310. Yılını Kutladı

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye müdürlüğünde program düzenlendi.

İtfaiye müdürlüğünde düzenlenen programda Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Başkan Yardımcıları ve itfaiye personeli katıldı.

İtfaiye erlerinin canlarını hiçe sayarak, büyük fedakarlıklarla görev yaptıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapan itfaiyecilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. İtfaiye Teşkilatımız yurt genelinde deprem, yangın, sel gibi afetlerde etkin bir şekilde görev almıştır. Böyle bir itfaiye teşkilatına ve sizin gibi değerli mesai arkadaşlarına sahip olduğum için mutluluk duyuyorum. Görevlerinizi aynı sorumluluk duygusu ve hizmet bilinciyle sürdüreceğinize olan inancım tamdır. İtfaiyecilik hizmetlerimizi daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek için hep birlikte daha fazla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, itfaiye teşkilatımızın İtfaiyeciler Haftası'nı en içten duygularımla kutluyor, meslek yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN