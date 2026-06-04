Başkan Hallaç: "İlçemizde bozuk yol bırakmayacağız" - Son Dakika
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Başkan Hallaç: "İlçemizde bozuk yol bırakmayacağız"

Başkan Hallaç: "İlçemizde bozuk yol bırakmayacağız"
04.06.2026 14:34  Güncelleme: 14:35
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Adıyaman Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak için Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta beton asfalt serimi öncesi freze çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bozuk yol bırakmayacaklarını belirtti.

Adıyaman Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yapım onarım çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçenin yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta beton asfalt serimi öncesinde freze çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut asfalt yüzeyi özel freze makineleriyle kazınarak yeni asfalt için uygun ve sağlam bir zemin hazırlanıyor. Yol kalitesini artırmak, yüzey bozukluklarını gidermek ve asfaltın uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen asfalt freze çalışmalarının ardından zemin güçlendirme ve altyapı düzenlemeleri tamamlanacak, sonrasında ise beton asfalt serimi yapılacak.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Allah'ın izniyle ilçemizde bozuk yol bırakmayacağız. İmkanlarımız dahilinde ilçemizin tüm mahallelerinde ihtiyaç duyulan yolları yenileyecek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yol yapım çalışmalarımız başlamış olup ivedilikle devam etmektedir. Bu süreçte gösterdikleri sabır, anlayış ve desteklerinden dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kahta Belediyesi olarak planlanan program çerçevesinde ilçemizin farklı noktalarında asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgemiz modern, konforlu ve uzun ömürlü beton asfaltla buluşacak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Hallaç: 'İlçemizde bozuk yol bırakmayacağız' - Son Dakika

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