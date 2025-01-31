Kahta Belediyesi Personel Memnuniyet Araştırma Sonuçları Paylaşıldı

Politika

Adıyaman Kahta Belediyesi'nde yapılan personel memnuniyet araştırma sonuçları belediye birim müdürleriyle paylaşıldı.

Kahta Belediyesi tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mahmut Kaya liderliğindeki proje ekibi tarafından personele yönelik yapılan "Personel çalışma şartları ve memnuniyet anketi araştırması" sonuçları birim müdürleriyle paylaşıldı.

Kahta Belediyesi meclis toplantı salonunda Prof. Dr. Mahmut Kaya tarafından sunumu yapılan toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mahmut Kaya liderliğindeki proje ekibi tarafından mesai arkadaşlarımıza yönelik yapılan anket uygulaması ve odak grup görüşmesinin sonuçları değerli hocamız tarafından birim müdürlerimiz ile paylaşıldı. Belediyenin kurumsal hizmet ve faaliyetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen anket çalışması, çalışanların üst yönetimden beklentilerini tespit etme, çalışma ortamını iyileştirme ve personel memnuniyetini ölçmeye yönelik başlıkları içermekte. Sunum sonrası zayıf ve güçlü yönlerimizi görme imkanı oldu. Çalışmaya emek veren Prof. Dr. Mahmut Kaya hocamıza ve ekibine ayrıca ankete katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma ve toplantıya katılan birim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Araştırma sonuçları ve öneriler belediye faaliyetlerimizin kalitesini arttırmak için bize rehber olacaktır" dedi. - ADIYAMAN