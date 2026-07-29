Kaja Kallas ve Abbas Arakçi Telefon Görüşmesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son durumu ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü. Kallas, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Arakçi ile Orta Doğu'daki son durumu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerde yoğunlaştırdığı saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Kallas, ABD ve İran arasındaki çatışmalara verilen aranın arabuluculara diplomasiye dönüş için zaman kazandırabileceğini ve yeniden geniş çaplı bir savaşın önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

İran'da gözaltına alınan Fransız diplomatlara da değinen Kallas, İran'ın Tahran'daki Fransız diplomatlara yönelik tutumunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerin bu eylemleri kınadığını ifade etti.

İran'a Rusya'ya verdiği askeri desteği sona erdirme çağrısını yinelediğini kaydeden Kallas, "İran'a, Rusya'ya verdiği askeri desteği sonlandırması yönündeki çağrımı yineledim. Rusya'nın aldığı her türlü destek daha fazla sivili öldürmesine neden oluyor. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır" dedi.