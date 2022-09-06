Kanada Başbakanı Trudeau: "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada Başbakanı Trudeau: "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok"

06.09.2022 09:17
Kanada Başbakanı Trudeau: "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" dedi.

- Kanada Başbakanı Trudeau: "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok"

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" dedi.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde geçtiğimiz pazar günü 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı bıçaklı saldırının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıklamada bulundu. Başbakan Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "şok edici ve yürek parçalayan" bir durum olarak nitelendirerek, "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" dedi.

Başbakan Trudeau, ayrıca Saskatchewan Eyalet Başbakanı Scott Moe ile görüştüğünü dile getirerek, hükümetin kriz zamanında gerekli kaynaklarla eyalete destek sağlama konusunda hazır olduklarını açıkladı. Trudeau yaşanan olayın ardından Saskatchewan'daki tüm hükümet binalardaki bayrakların yarıya indirildiğini belirterek, "Ne yazık ki, bu gibi trajediler çok yaygın hale geldi. Saskatchewan halkı ve Kanada, zorluk ve acı dönemlerde her zaman yaptığımız şeyi yapacak. Birbirimiz için bir arada olacağız, komşularımız için orada olacağız, birbirimize yaslanacağız, yas tutmaya ve iyileşmeye yardım etmeye yardım edeceğiz. Tüm Kanadalılar bu zor zamanda yanınızda olacak" ifadelerini kullandı.

Olayın katil zanlıları 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson'nın silahlı ve tehlikeli olduğu polisler tarafından bildirildi. Zanlıların 1'inci derece cinayet ve cinayet teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını ifade eden polis, zanlıları arama çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelileri hakkında tutuklama emri çıkarıldı Vancouver Uluslararası Flamenko Festivali Devam Ediyor Vancouver Uluslararası Flamenko Festivali Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Justin Trudeau, Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Trudeau: 'Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
01:03 Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau: "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement