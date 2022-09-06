- Kanada Başbakanı Trudeau: "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok"

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" dedi.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde geçtiğimiz pazar günü 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı bıçaklı saldırının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıklamada bulundu. Başbakan Trudeau yaptığı açıklamada, olayı "şok edici ve yürek parçalayan" bir durum olarak nitelendirerek, "Şiddetin her türlüsünün ülkemizde yeri yok" dedi.

Başbakan Trudeau, ayrıca Saskatchewan Eyalet Başbakanı Scott Moe ile görüştüğünü dile getirerek, hükümetin kriz zamanında gerekli kaynaklarla eyalete destek sağlama konusunda hazır olduklarını açıkladı. Trudeau yaşanan olayın ardından Saskatchewan'daki tüm hükümet binalardaki bayrakların yarıya indirildiğini belirterek, "Ne yazık ki, bu gibi trajediler çok yaygın hale geldi. Saskatchewan halkı ve Kanada, zorluk ve acı dönemlerde her zaman yaptığımız şeyi yapacak. Birbirimiz için bir arada olacağız, komşularımız için orada olacağız, birbirimize yaslanacağız, yas tutmaya ve iyileşmeye yardım etmeye yardım edeceğiz. Tüm Kanadalılar bu zor zamanda yanınızda olacak" ifadelerini kullandı.

Olayın katil zanlıları 31 yaşındaki Damien Sanderson ve 30 yaşındaki Myles Sanderson'nın silahlı ve tehlikeli olduğu polisler tarafından bildirildi. Zanlıların 1'inci derece cinayet ve cinayet teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını ifade eden polis, zanlıları arama çalışmalarına devam edildiğini aktardı.