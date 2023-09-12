Kanada Başbakanı Trudeau, G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi - Son Dakika

Kanada Başbakanı Trudeau, G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi

Kanada Başbakanı Trudeau, G20 Zirvesi\'nden 2 gün sonra Hindistan\'dan ayrılabildi
Son Güncelleme: 12.09.2023 12:41

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçak arızası ve yedek uçağın rotasının değiştirilmesiyle tekrarlanan ertelemeler nedeniyle G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi. Trudeau'nun uçağı, Yeni Delhi'den aktarma yapacağı Roma'ya doğru yola çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçak arızası ve yedek uçağın rotasının değiştirilmesiyle tekrarlanan ertelemeler nedeniyle G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi.

G20 Zirvesi sonrasında 10 Eylül akşamı yapılması planlanan ancak teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenen Trudeau ve heyetinin Kanada'ya dönüş uçağı, 2 gün sonra uçuş izni alabildi.

ANI News'e konuşan Kanada Başbakanlık Ofisi Basın Sözcüsü Muhammed Hüseyin, "CC-150 Polaris"teki teknik arızanın giderildiğini ve uçuş izninin alındığını teyit etti.

Trudeau'nun uçağının, Yeni Delhi'den aktarma yapacağı Roma'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

Başbakan, Yeni Delhi'de mahsur kalmıştı

Kanada Başbakanı Trudeau ve heyeti, 36 yıllık "CC-150 Polaris"in parça değişimi gerektiren teknik arızası sebebiyle Yeni Delhi'de mahsur kalmıştı.

Kanada Hava Kuvvetleri, uçakta parça değişimi yapılması gerektiğini ve arızanın hızlıca düzeltilemeyeceğini belirterek, aynı model yedek uçağı Kanada'dan Hindistan'a yönlendirmişti.

Her iki uçağın da Trudeau ve heyetinin dönüşünü sağlayamaması halinde Londra'daki bir Challenger jetin Hindistan'a gönderileceği açıklamasının ardından Yeni Delhi'deki arızalı uçak, 2 günde tamir edilebildi.

Kanada Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, arıza geçmişi bulunan ve Başbakan'ın yolculukları ile Kanada askeri personelinin taşınmasında kullanılan "Airbus CC-150 Polaris"in yerine yeni filo alımının ve pilotların alınan yeni modelin kullanımına ilişkin eğitiminin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kanada Başbakanı Trudeau, G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau, G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi - Son Dakika
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