Kanada'da bireysel silah alımını ve satımını yasaklayan yasa hazırlandı - Son Dakika
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Kanada'da bireysel silah alımını ve satımını yasaklayan yasa hazırlandı

31.05.2022 11:56
Kanada'da bireysel silah alımını ve satımını yasaklayan yasa hazırlandı

Kanada Başbakan Justin Trudeau, bireysel olarak silah alımının ve satımının tamamen yasaklanması gerektiğini vurgulayarak konuyla ilgili yasa hazırladıklarını açıkladı.

Kanada Başbakan Justin Trudeau, bireysel olarak silah alımının ve satımının tamamen yasaklanması gerektiğini vurgulayarak konuyla ilgili yasa hazırladıklarını açıkladı.

ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından "bireysel silahlanma" tartışma konusu oldu. Kanada Başbakan Justin Trudeau konuyla ilgili gerçekleştirdiği bbasın toplantısında, Texas saldırısı ve Kanada'da geçmiş yıllarda düzenlenen silahlı saldırıları hatırlatarak, "Kanadalılar silahlı şiddetin azaltılmasına ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikir" dedi. Kanada'da silah kontrolünü daha da güçlendirmek ve halkı silahlı şiddetten korumak için silah alıp satmayı yasaklayacak bir yasa hazırladıklarını açıklayan Başbakan Trudeau, "Ateşli silahları spor amaçlı atıcılık ve avcılık için kullanmak dışında Kanada'da herhangi birinin günlük yaşamında silahlara ihtiyaç duyması için hiçbir neden yok. Silahlı şiddetin artmaya devam ettiğini gördükçe harekete geçmek bizim görevimiz" dedi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da, "Bugün hükümetimiz, Kanada'nın silahlı şiddete karşı en önemli eylemini tanıttı" ifadesini kullandı. "Halihazırda uygulamaya koyduğumuz önlemlerle birleştiğinde bu yasa, silahlı şiddeti ortadan kaldırma mücadelemizde bir sonraki önemli adımı işaret ediyor" diyen Mendicino, Kanada'da yaklaşık 1 milyon tabancanın dolaşımda olduğuna inanıldığını belirtti.

Yasanın içeriği

Kanada parlamentosuna sunulan yasa tasarısı, ülkenin herhangi bir yerinde tabanca almayı, satmayı, devretmeyi ve ithal etmeyi yasaklıyor. Yasa, mevcut tabanca ruhsatlarının birden bire iptal edilmesini öngörmese de satın almayı yasa dışı hale getirecek. Ayrıca tüfek şarjörlerinin tek seferde en çok 5 mermi alacak şekilde yeniden yapılandırılmasını içeren yasaya göre aile içi şiddete karışan silah sahiplerinin ruhsatları da ellerinden alınacak.

Yeni yasa tasarısıyla Kanada'daki yasal olarak tabanca sahip olanlarının sayısının mevcut seviyede kalacağı belirtiliyor.

İki yıl önce bin 500 farklı türde askeri sınıf ve saldırı tarzı silah yasaklanmıştı

Öte yandan Kanada'da Nisan 2020'de Nova Scotia'da polis kılığına giren bir silahlı adam, Kanada tarihinin en kanlı silahlı saldırısında 22 kişiyi öldürmüştü. Saldırının ardından birkaç gün içinde Başbakan Trudeau bin 500 farklı türde askeri sınıf ve saldırı tarzı silahın yasaklandığını duyurmuştu.

2017 yılında Quebec'teki bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırı da 6 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. - OTTAWA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada'da bireysel silah alımını ve satımını yasaklayan yasa hazırlandı - Son Dakika


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