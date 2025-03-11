Kanada, Elektrik İhracatındaki Vergiyi Askıya Aldı - Son Dakika
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Politika

Kanada, Elektrik İhracatındaki Vergiyi Askıya Aldı

Ontario Başbakanı Doug Ford, Trump'ın tehditleri sonrası ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı.

11.03.2025 22:58
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Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından geri adım atarak ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından Kanada geri adım attı. Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

Ford, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergilerinin son tarihi olan 2 Nisan'dan önce ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesini görüşmek üzere Lutnick ile perşembe günü bir araya geleceklerini söyleyerek, "Buna karşılık Ontario, Michigan, New York ve Minnesota'ya elektrik ihracatında uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiyi askıya almayı kabul etti" dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ontario'nun ABD'ye elektrik ihracatında ek vergiyi askıya almasının ardından Kanada'ya yönelik artırılan gümrük vergilerini "muhtemelen" azaltacağını söyleyerek, Kanada'ya uygulanan yüzde 50 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi halinde "Size haber vereceğim" dedi. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kanada, Elektrik İhracatındaki Vergiyi Askıya Aldı - Son Dakika

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