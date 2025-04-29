Kanada ordusunda "kaz" alarmı

Kanada Savunma Bakanlığı (DND), Ottawa'daki merkez binasında personeline yönelik dikkat çekici bir uyarı yayınladı. Bakanlık, bölgeyi istila eden yerli Kanada kazlarının saldırgan davranışlarına karşı asker ve sivil çalışanları dikkatli olmaya çağırdı.

"KAZLARA YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Ottawa Citizen gazetesinin haberine göre, DND Sözcüsü Nick Drescher Brown tarafından personele gönderilen e-posta uyarısında, kazlara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve beslenmemesi gerektiği belirtildi. Uyarıda, kazların özellikle yuvalama döneminde tehdit algıladıklarında saldırganlaştığı hatırlatıldı.

"GERİ GERİ KAÇIN, GÖZ TEMASI KURUN"

Personelden, saldırgan davranış gösteren bir kazla karşılaşıldığında panik yapmamaları ve "sakin bir şekilde geri çekilmeleri" istendi. Talimatta, "Kaz size doğru gelirse veya tıslarsa, kollarınızı yukarı kaldırarak kendinizi daha büyük gösterin ve yavaşça uzaklaşın. Göz teması kurmayı sürdürün" ifadeleri yer aldı. Bakanlık, kaç kazın bölgeyi istila ettiğinin bilinmediğini açıkladı. DND daha önce yaptığı açıklamada, Kanada kazlarının koruma altında olduğunu ve yuvalandıktan sonra yerlerinden edilemeyeceklerini belirtmişti.

KARARGAHTA "VOLATİL" DURUM

Nisan 2023'te CBC'ye konuşan bazı DND personeli, karargahtaki durumu "volatil" (istikrarsız) olarak tanımlamıştı. Toronto Yaban Hayatı Merkezi'ne göre, Kanada kazları zaman zaman yoğun şehir merkezlerinde bile yuva yapabiliyor ve yuvalarını koruma içgüdüsüyle insanlara saldırabiliyor.

ABD merkezli "Geese Relief" şirketi ise internet sitesinde, kaz saldırılarının çoğunlukla hafif yaralanmalara yol açtığını ancak kaçmaya çalışırken düşme sonucu bazı kişilerin "kırık kemik, kafa travması ve duygusal stres" yaşadığını belirtiyor.